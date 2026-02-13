Министр спорта РФ объявил благодарности ярославским специалистам

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об объявлении благодарности за выдающийся вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта через реализацию уникальных зрелищных проектов. В приказе отмечены семь специалистов из Ярославской области.

Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Благодарность объявлена двум представителям спортивной школы олимпийского резерва № 3 им. В. И. Русанова (Ярославль) — тренерам-преподавателям Светлане Кареловой и Александру Тюрину. Также министр спорта отметил педагога Центра детского творчества «Юность» (Ярославль) Эдуарда Волченкова, тренера-преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «ТЕМП» (Рыбинск) Элеонору Лихачеву и тренера-преподавателя спортивной школы «Молния» (Ярославль) Кристину Терещук.

Благодарности удостоены замдиректора спортивной школы олимпийского резерва № 20 (Ярославль) Евгения Евдокимова и замначальника управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Маргарита Соколова.

Накануне президент Владимир Путин наградил рыбинского космонавта Алексея Овчинина и артистов Волковского театра. Подробнее — в фотогалерее «Заслужили».

