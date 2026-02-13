В Новороссийске 63,2% жителей довольны газоснабжением

Стали известны результаты краевого опроса населения об эффективности деятельности органов местного самоуправления и уровне предоставления услуг за 2025 год. Мониторинг проводился на территории Краснодарского края с применением цифровых каналов связи.

Деятельность главы Новороссийска положительно оценили 55,6% респондентов при среднекраевом уровне 52,7%. Работу председателя представительного органа поддержали 52,9% опрошенных, что выше среднего показателя по региону в 50,7%.

В сфере теплоснабжения удовлетворенность составила 58,4% при краевом уровне 51,5%. Водоснабжение и водоотведение получили 54,4% положительных оценок против среднекраевых 50,7%. Электроснабжение положительно оценили 59,9% жителей при среднем показателе по краю 52%.

Газоснабжением довольны 63,2% новороссийцев при краевом уровне 56,8%. Качество автомобильных дорог положительно оценили 59,9% опрошенных при среднем значении 55,3%. Организацию транспортного обслуживания поддержали 58,7% жителей при среднекраевом уровне 50,1%.

В Геленджике деятельность главы одобрили 57%, председателя представительного органа — 54,4%. Теплоснабжение положительно оценили 50,1%, водоснабжение — 45,6%, электроснабжение — 50,5%, газоснабжение — 56,1%, качество дорог — 60,8%, транспорт — 56,7%.

В Анапе работу главы поддержали 52,7%, председателя — 51,3%. Теплоснабжением довольны 47,2%, водоснабжением — 48,6%, электроснабжением — 50,8%, газоснабжением — 53,9%, качеством дорог — 56,8%, организацией транспорта — 49,5% опрошенных.

Мария Удовик