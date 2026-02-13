В акватории порта Новороссийска пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск в период с 23:00 13 февраля до 01:00 14 февраля запланировано проведение учений с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в границах порта с выполнением практических задач боевой подготовки, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно официальной информации, в ходе учений будут отработаны действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Практическая часть предусматривает выполнение стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Учебные мероприятия носят плановый характер и направлены на повышение готовности сил к реагированию на потенциальные угрозы в акватории.

В период проведения стрельб вводятся временные ограничения. Запрещается плавание всех маломерных судов и иных плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также средства для занятий водными видами спорта, в том числе гидроциклы, виндсерфинг и сап-доски. Кроме того, под запрет подпадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, включая работы, выполняемые с берега.

Жителям и гостям города рекомендуется сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения средств массовой информации, телевидения и радио. Проведение учений осуществляется в установленном порядке с соблюдением мер безопасности.

Мария Удовик