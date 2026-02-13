В Краснодаре 38% работодателей готовы предлагать перспективной молодежи зарплату выше рынка

38% работодателей Краснодара готовы в той или иной степени предлагать перспективным молодым специалистам зарплату выше рыночной. Такие данные приводит IT-колледж «Хекслет» по итогам проведенного опроса (данные имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»). При этом 31% респондентов заявили о готовности рассматривать каждую ситуацию индивидуально, а 7% — платить выше рынка любому молодому сотруднику.

Среди компаний, допускающих повышение стартового оклада, 47% готовы увеличить его на 5–10 тыс. руб., 28% — на 10–20 тыс. руб., 16% — не более чем на 5 тыс. руб. Лишь 9% опрошенных согласны превышать рыночный уровень более чем на 20 тыс. руб. в месяц.

Наиболее перспективным возрастом для найма 69% работодателей считают диапазон 25–30 лет. Еще 23% ориентируются преимущественно на кандидатов 20–23 лет, 7% — 23–25 лет. Среди ключевых преимуществ молодых сотрудников руководители называют готовность работать в интенсивном режиме (25%), свежий взгляд (23%), высокую мотивацию (16%) и обучаемость (15%).

В то же время 38% опрошенных полагают, что молодые специалисты быстро теряют интерес к рутинным задачам, 31% указывают на недостаточную самостоятельность, 23% — на проблемы с соблюдением дедлайнов. 61% работодателей хотя бы раз сталкивались с конфликтами между представителями разных поколений в коллективе, чаще всего из-за излишней уверенности молодых сотрудников в новых технологиях (37%) и различий в стиле коммуникации (25%).

По словам директора IT-колледжа «Хекслет» Антона Васильева, лишь 18% компаний реализуют специальные меры по удержанию молодых специалистов. Из них 49% инвестируют в программы обучения, 30% развивают наставничество. В ряде отраслей, по его оценке, усиливается тренд на привлечение студентов 2–3-х курсов к частичной занятости и инвестиции бизнеса в профильные образовательные программы для закрытия кадрового дефицита в узких специальностях.

Вячеслав Рыжков