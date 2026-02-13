Чем известен Бринкманский сад в Воронеже

Парк «Бринкманский сад» расположен в Центральном районе Воронежа на пересечении улиц Урицкого и Транспортной. Площадь — 1,35 га. Ему более 170 лет. Сад, принадлежавший командиру Воронежских батальонов военных кантонистов полковнику Герману фон Бринкману, стал публичным парком и открылся для гуляний горожан в 1853 году. В 1877-м, с началом русско-турецкой войны, в нем был военный госпиталь. Со временем дача Бринкманов стала центром будущего Привокзального поселка, после революции сад перешел в собственность города. В Великую Отечественную войну на территории сада расположились нацистские войска, в одном из домов усадьбы лечили раненых немцев. Скончавшихся солдат хоронили там же. В послевоенные годы воронежцы вновь облюбовали парк для прогулок: на территории появились аллеи, лавочки и дом культуры (клуб) глухонемых, в саду проводили кинопоказы и устраивали танцы. Постепенный упадок Бринкманского сада начался с 1960-х годов. В 2000-х в парке прошли раскопки и перезахоронение останков немецких солдат. О возрождении Бринкманского сада в Воронеже говорят с начала 2010-х годов, но пока он остается заброшенным.