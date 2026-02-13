В Анапе приняли дополнительные меры безопасности после стрельбы в техникуме

Власти Анапы совместно с правоохранительными органами приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений после стрельбы в Анапском индустриальном техникуме. Об этом сообщила мэр курорта Светлана Маслова по итогам совещания, посвященного расследованию происшествия.

По ее словам, утвержден комплекс мер, направленных на усиление физической защиты объектов образования, повышение оперативности реагирования и профилактическую работу. Конкретное содержание принятых решений не раскрывается.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что дополнительные меры ориентированы на обеспечение прав и законных интересов учащихся в период образовательного процесса. Исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин посетил медицинское учреждение, где проходит лечение один из пострадавших, а также провел встречу с учредителем и директором техникума.

Вячеслав Рыжков