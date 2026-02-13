В Анапе приняли дополнительные меры безопасности после стрельбы в техникуме
Власти Анапы совместно с правоохранительными органами приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений после стрельбы в Анапском индустриальном техникуме. Об этом сообщила мэр курорта Светлана Маслова по итогам совещания, посвященного расследованию происшествия.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По ее словам, утвержден комплекс мер, направленных на усиление физической защиты объектов образования, повышение оперативности реагирования и профилактическую работу. Конкретное содержание принятых решений не раскрывается.
В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что дополнительные меры ориентированы на обеспечение прав и законных интересов учащихся в период образовательного процесса. Исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин посетил медицинское учреждение, где проходит лечение один из пострадавших, а также провел встречу с учредителем и директором техникума.