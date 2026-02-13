В Крыму ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации
На территории Крыма сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным правоохранительных органов, участники группы занимались вербовкой граждан РФ из числа местных мусульман. Как утверждается, новобранцев планировалось вовлекать в обучение на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата.
Господин Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужб, отметив их профессиональную работу по обеспечению безопасности и предотвращению террористических угроз. Иные подробности операции и данные о задержанных не раскрываются.