В Крыму ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации

На территории Крыма сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, участники группы занимались вербовкой граждан РФ из числа местных мусульман. Как утверждается, новобранцев планировалось вовлекать в обучение на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата.

Господин Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужб, отметив их профессиональную работу по обеспечению безопасности и предотвращению террористических угроз. Иные подробности операции и данные о задержанных не раскрываются.

Вячеслав Рыжков