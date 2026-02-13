Компания депутата ГД Демченко судится с приставами из-за земли в Крымском районе

Компания «Кубаньвинагро», принадлежащая семье депутата Госдумы Ивана Демченко, подала иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием снять запрет на регистрационные действия с сельхозучастка площадью 420 га в Крымском районе Краснодарского края (в районе станицы Гладковской). Кадастровая стоимость земли оценивается в 56 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, компания «Кубаньвинагро» зарегистрирована в ноябре 2020 года в Абинске (Краснодарский край). Основным видом деятельности является выращивание винограда, также компания может заниматься выращиванием зерновых и масленичных культур и производством вина. Руководителем общества указан Султан Геккиев (экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии), бенефициар — Иван Демченко-младший (сын основателя Абинского электрометаллургического завода, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко). ООО «Кубаньвинагро» после четырех лет работы показало чистый убыток в 74,4 млн руб.

В заявлении истец просит признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя от 21 декабря 2021 года о запрете совершения регистрационных действий в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:15:000000:1291, принадлежащего на праве собственности ООО «Кубаньвинагро».

Компания также требует признать незаконным бездействие старшего судебного пристава и руководителя Главного управления ФССП по Красноярскому краю. Компания утверждает, что приставы не сняли ограничения после завершения исполнительного производства 27 июня 2024 года и не рассмотрели обращения организации от 31 июля и 31 октября 2025 года в установленные законом сроки.

В иске компания требует обязать судебных приставов устранить нарушения прав и снять запрет на регистрационные действия с земельного участка в течение трех дней после вступления решения суда в силу. Соответствующее постановление должно быть направлено в Росреестр для внесения записи об отмене ограничений.

Арбитражный суд Красноярского края назначил судебное разбирательство на 3 апреля.

Наталья Решетняк