Площадь введенных в оборот сельхозземель на Дону уменьшилась на 22,5%

В конце 2025 года в Ростовской области в сельскохозяйственный оборот было введено 4,2 тыс. га земель, что на 22,5% меньше год к году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее частым нарушением в области эксплуатации сельскохозяйственных земель в 2025 году было их зарастание сорняками, деревьями и кустарниками.

В ведомстве добавили, что в 2025 году выявлено 822 нарушения на 12,4 тыс. га, в 2024 году — 647 нарушений на 11,1 тыс. га, а в 2025 году — 687 нарушений на 14,5 тыс. га.

Наталья Белоштейн