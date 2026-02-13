Новороссийск получил 37,7 млн руб. от нестационарных торговых объектов

По итогам 2025 года бюджет Новороссийска получил 37,7 млн руб. от размещения нестационарных торговых объектов. Показатель сформирован в рамках общей динамики по Краснодарскому краю, где совокупные поступления от НТО достигли 472,7 млн руб., превысив уровень 2024 года на 4%, сообщили в департаменте потребсферы региона.

Доход обеспечен за счет функционирования павильонов и киосков, размещенных на территории муниципалитета в соответствии с утвержденными схемами. В целом по региону в 2025 году действовало около 7 тыс. нестационарных торговых объектов, предоставленных предпринимателям на конкурсной основе.

Новороссийск вошел в число пяти муниципалитетов с наибольшими объемами поступлений от данного сегмента. Более высокие показатели зафиксированы в Геленджике, Сочи и Краснодаре, тогда как Анапа также вошла в перечень лидеров по доходам от НТО.

Увеличение поступлений в крае обусловлено мерами по упорядочению сферы нестационарной торговли и переводу размещения объектов в правовое поле. Основным инструментом стала система предоставления торговых мест через аукционы, что позволило обеспечить конкурентность процедур и повысить эффективность использования муниципального имущества.

«Ъ-Новороссийск» писал, что за пять лет объем накопленных инвестиций в экономику города-героя достиг 241,3 млрд руб., и мэрия намерена продолжать увеличивать эти показатели. В 2024 году инвестиции выросли в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом, а в следующем году доходы города должны составить 22,067 млрд руб.

Мария Удовик