В январе на Кубани выдали кредитов наличными более чем на 10 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало в январе 2026 года снижение выдач кредитов наличными по сравнению с декабрем при сохранении положительной динамики в годовом выражении. За месяц банки выдали 1,52 млн ссуд, что на 11% меньше, чем в декабре 2025 года (1,71 млн), но на 13% больше показателя января прошлого года. На Кубани выдали кредитов более чем на 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем выдач сократился до 257,74 млрд руб., что на 22% ниже декабрьского результата (329,97 млрд руб.). В годовом сопоставлении рынок продемонстрировал рост на 45%: в январе 2025 года объем составлял 177,44 млрд руб.

Средний размер кредита наличными уменьшился до 170 тыс. руб. против 193 тыс. руб. месяцем ранее, однако по сравнению с январем прошлого года вырос на 38 тыс. руб. Средний срок кредитования составил 27 месяцев, сократившись на два месяца к декабрю, но увеличившись на два месяца в годовом выражении. Полная стоимость кредита (ПСК) в январе составила 30,91% против 31% в декабре и 34,73% годом ранее.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что январское снижение носит сезонный характер и связано с праздничным периодом и традиционным спадом потребительской активности. При этом рынок продолжает испытывать давление регуляторных ограничений и роста кредитных рисков, что заставляет банки более избирательно подходить к одобрению заявок, особенно клиентов с высокой долговой нагрузкой.

В пятерку регионов по объему кредитования вошли Москва (96,13 тыс. кредитов на 26,85 млрд руб.), Московская область (86,29 тыс. на 19,58 млрд руб.), Санкт-Петербург (46,75 тыс. на 11,75 млрд руб.), Краснодарский край (63,48 тыс. на 10,33 млрд руб.) и Свердловская область (52,82 тыс. на 8,7 млрд руб.). Наиболее крупные средние суммы выдавались в Москве (279 тыс. руб.), Севастополе (267 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (251 тыс. руб.). Самый продолжительный средний срок кредитования зафиксирован в Кабардино-Балкарии — 41 месяц, минимальный — в Чукотском автономном округе (21 месяц).

Вячеслав Рыжков