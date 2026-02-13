В Ростове объем финансирования МСП сократится на 15%

В 2026 году в Ростове-на-Дону объем финансирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) сократится на 15%. Если в прошлом году на эти цели было направлено 62,7 млн руб., то в 2026 году сумма уменьшится до 53 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг», со ссылкой на данные департамента экономики города.

Несмотря на уменьшение общего бюджета, городская администрация продолжит поддерживать креативный сектор. В 2025 году для представителей этой сферы был введен новый тип льготного микрозайма «Креативный». Программа предназначена для бизнесменов, работающих в области народных ремесел, арт-индустрии, дизайна, архитектуры, кулинарии, разработки программного обеспечения, медиа, моды, кино и прочих креативных отраслей.

Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП будет продолжено и в 2026 году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о создании в Ростовской области официального реестра субъектов креативных индустрий. Это позволит предпринимателям получать адресные меры поддержки.

Наталья Белоштейн