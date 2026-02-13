В КБР производство мяса птицы увеличилось на 13%

В 2025 году сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии увеличили объемы производства мяса птицы почти на 13% — до 44,7 тыс. т на убой в живом весе. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Лидером по объемам производства мяса птицы стал Прохладненский район, где сельхозорганизации получили 25,3 тыс. т птицы, что составляет 56% от общего объема производства данного вида продукции сельхозорганизациями республики.

В Чегемском районе производство возросло на 35,7%, в Урванском районе увеличилось на 15,5%, а Прохладненский и Терский районы продемонстрировали приросты на 12,6% и 2,8%.

Наталья Белоштейн