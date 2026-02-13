«Попытка показать кулаки»

В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности. Главная тема — угроза международному правопорядку, которая возникла «из-за политики бульдозера и эрозии многолетних союзов». США на ней представляет Марко Рубио. В графике госсекретаря, кроме выступления на мероприятии, посещение главных оппонентов официального Брюсселя — Венгрии и Словакии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Старый Свет попытается противостоять нынешнему американскому курсу.

Главная тема нынешней Мюнхенской конференции по безопасности «Как спасти старый мир от Дональда Трампа». С другой стороны, нужно как-то защититься от России и выручать Украину. Так что выглядит всё очень непросто. Лидеры ЕС накануне провели неформальный саммит, на котором пытались разобраться, как поднять экономику Европу с опорой на собственные силы, без Америки.

Год назад Джей Ди Вэнс буквально взорвал привычный неторопливый ход панельных дискуссий. Высокий гость, можно сказать, покусился на святая святых — ценности свободной Европы. Вице-президент США тогда утверждал, что демократия Старого Света неправильная, а свободы слова там и вовсе нет. Пример — попытка запретить такую партию, как «Альтернатива для Германии», которую ранее откровенно поддержал бизнесмен Илон Макс. И это только часть его красочной речи, что повергла присутствующих в шок.

Но вот прошел год. Вэнс побывал на открытии зимних Олимпийских игр в Италии, где его торжественно освистали. Официальный Брюссель, презрев дипломатические тонкости, положительно оценил данный факт.

Нынче американскую делегацию в Мюнхене возглавляет Марко Рубио. Госсекретарь Соединенных Штатов имеет репутацию более умеренного и проевропейского представителя администрации Трампа. Тем не менее по завершении своей миссии он посетит Венгрию и Словакию, оплот оппозиции нынешнему курсу Евросоюза, назовем это так.

Однако можно предположить, что Рубио едет успокоить союзников. Его речь, скорее, будет примиряющий. Ведь сам Дональд Трамп, выступая ранее в Давосе, не был стол категоричен и агрессивен, как его вице-президент. Кроме того, госсекретарь — это официальный чиновник, который представляет то самое глубинное государство, с которым воюет 47-й президент США и которое заинтересовано в том, чтобы не крушить мир, а, наоборот, его сохранять. Тем более нельзя сказать, что новая реальность с опорой на Орбана, Фицо и на правых популистов выглядит привлекательным и главное — прочным проектом.

Что касается остальных европейцев, они дают понять, что их чувства оскорблены и задеты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает союзников разрушить монополию США и начать также говорить от своего имени с Россией о новой архитектуре европейской безопасности. По идее, на Мюнхенской конференции должны дать отпор Трампу, показать кулаки. Получится ли это, конечно, вопрос. Но, наверное, ее участники попытаются это сделать, иначе зачем собираться? Время пустых разговоров уже давно прошло, действовать нужно. Но вот не всегда получается.

