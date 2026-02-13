Четверых жителей Екатеринбурга арестовали за вовлечение в занятие проституцией

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех жителей города, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд рассмотрел ходатайства следствия по делу, связанному с преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 240 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Ольга Тарасова, Анастасия Мокрова, Александр Загвоздин и Анна Швешкеева вовлекли в занятие проституцией не менее 15 женщин. Деятельность осуществлялась в помещении под названием «Men's lounge bar».

Суд удовлетворил требования следствия и определил заключение под стражу для всех обвиняемых на срок до 9 апреля 2026 года. Постановления суда пока не вступили в законную силу.