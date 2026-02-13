Житель Сочи обманул дольщиков в Крыму на 18 млн рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Сочи, который вместе с сообщниками обманул семь покупателей квартир на 18 млн руб. под видом долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителя Сочи обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Согласно версии следствия, обвиняемый совместно с двумя знакомыми похитил деньги граждан, желавших купить жилье. Для создания видимости законности они самовольно начали строить четырехэтажный многоквартирный дом с мансардой на улице 2-я Равелинная, 24, и разместили в интернете объявления о продаже квартир. С покупателями заключали договоры участия в долевом строительстве, паенакопления или займа от имени обвиняемого как физлица, председателя жилищно-строительного кооператива «Уютный город» или через ООО «Уютный дом».

Обманутые граждане рассчитывали стать собственниками квартир в строящемся доме. Однако участники группы не планировали выполнять взятые обязательства. Земельный участок по указанному адресу предназначался для индивидуального жилищного строительства, поэтому возведение многоквартирного дома было заведомо незаконным. Покупатели не получили квартиры в собственность.

Преступление совершалось в период с ноября 2014 по декабрь 2018 года. Расследование провело следственное управление УМВД России по Севастополю.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Гагаринский районный суд Севастополя. На имущество обвиняемого наложили арест. Уголовные дела против соучастников выделили в отдельное производство.

Алина Зорина