«Башспирт» победил в споре с «Кристаллом» за 72,7 млн рублей

Структура московского завода «Кристалл» в арбитражном суде Москвы проиграла спор с АО «Башспирт». Национальная дистрибьюторская компания (НДК), представляющая интересы «Кристалла», просила суд взыскать с ответчика по сублицензионному договору от 16 сентября 2019 года долг в размере 64,1 млн руб. и 8,6 млн руб. неустойки.

Согласно сублицензионному договору 2019 года, «Башспирт» должен был выпустить в 2024 году 146,4 тыс. дал водки, но произвел лишь 30,4 тыс. дал, а в 2025 году производство и вовсе остановил. По мнению истца, из-за действий башкирского производителя алкоголя он недополучил часть возможных доходов.

Мотивировочная часть решения суда не опубликована.

Олег Вахитов