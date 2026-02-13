Небольшой снег выпадет на юге Петербурга 13 февраля

Погода в Санкт-Петербурге 13 февраля сформируется в противоборстве североатлантического циклона и гребня холодного антициклона с севера. На больше части города осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Северной столице в конце рабочей недели будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Только в южной части может выпасть небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге опустится до -9…-11 градусов, в Ленобласти в Ленинградской области — -8…-13. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Татьяна Титаева