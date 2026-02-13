В Волгоградской области трех человек госпитализировали после атаки БПЛА

Прошедшей ночью силы ПВО России отражали массовую атаку вражеских БПЛА в Волгограде и областных районах. Троих жителей госпитализировали. Пострадало несколько жилых домов, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области трех человек направили в больницы после атаки БПЛА

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ В Волгоградской области трех человек направили в больницы после атаки БПЛА

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Обломки дрона повредили дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. 12-летнего мальчика доставили в больницу. В Красноармейском районе пострадали 18-летний подросток и женщина. Жизни всех троих ничего не угрожает.

В Волгограде БПЛА упали возле жилых домов на бульваре 30-летия Победы, 56, 8-й Воздушной Армии, 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, 40. Обломки повредили автомобили и выбили окна в квартирах. Жителей поврежденных домов разместили в ПВР в школе №102. Организованы горячее питание и спальные места. К пункту жителей доставляют автобусами.

Кроме этого, вражеские беспилотники упали на территории нескольких промышленных предприятий Волгограда и области. «Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — сообщил губернатор.

Всего, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Волгоградской областью было сбито 43 БПЛА самолетного типа.

Марина Окорокова