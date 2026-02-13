Ночью над Крымом сбили беспилотник самолетного типа

В ночь на 13 февраля над территорией Крыма уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ, уточнив, что перехват осуществлен дежурными средствами противовоздушной обороны.

По данным ведомства, всего за указанный временной интервал было нейтрализовано 58 беспилотников. Основной удар пришелся на Волгоградскую область, где уничтожено 43 аппарата. Над Ростовской областью сбито 12 БПЛА, над Курской областью — два. Один беспилотник ликвидирован над Крымом.

В Волгоградской области в результате атаки пострадали три человека — женщина, 12-летний ребенок и 18-летний подросток. По информации региональных властей, их жизни ничего не угрожает. Также зафиксированы повреждения частных жилых домов в Волгограде и прилегающих районах. Обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий.

В условиях сохраняющейся угрозы в Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения на распространение информации, связанной с применением беспилотников и работой систем противовоздушной обороны. Ранее соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку, публикацию сведений о местах падения аппаратов, районах возможного поражения, а также о размещении сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Ограничения распространяются и на информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, включая транспортные, промышленные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса.

Мария Удовик