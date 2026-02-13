Главным онкологом Челябинска назначили врача областного онкоцентра

Врач отделения онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Константин Ивахно назначен главным внештатным онкологом Челябинска. Соответствующий приказ подписала министр здравоохранения региона Татьяна Петровна Колчинская, сообщает пресс-служба ведомства.

Константин Ивахно в 2018 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация открытой резекции почки при почечно-клеточном раке». С декабря 2004 года работает в областном клиническом центре онкологом в отделении онкоурологии. В 2011-2012 годах занимал должность заведующего операционным блоком.

Является членом Российского общества онкоурологов, Ассоциации онкологов и радиотерапевтов Челябинской области. Автор более 40 статей и тезисов в научных, в том числе рецензируемых, изданиях.

Виталина Ярховска