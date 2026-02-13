В администрации Сочи планируют сократить штат

В Сочи утверждены изменения в организационной структуре городской администрации. Решение поддержали депутаты городского собрания по предложению мэра Андрея Прошунина. Корректировки предусматривают сокращение штатных единиц и пересмотр функционального распределения между подразделениями, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

По информации главы города, реформе предшествовала детальная оценка работы отраслевых направлений, проводившаяся в течение шести месяцев. Анализ касался качества исполнения полномочий и эффективности управленческих процедур. По итогам принято решение об изменении конфигурации ряда структурных блоков.

В числе нововведений — формирование специализированного отдела по организации взаимодействия с участниками специальной военной операции и членами их семей. В администрации подчеркивают, что данное направление требует отдельного организационного ресурса и постоянного сопровождения.

Реформирование затронет департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Сегмент, связанный с потребительским рынком и услугами, будет выделен в самостоятельное подразделение. Одновременно создается управление по организации работы административных комиссий, что связано с передачей соответствующих полномочий с районного уровня. Департамент проектной деятельности прекратит существование как отдельная структура, его функции будут консолидированы в инвестиционном блоке.

В рамках перераспределения компетенций изменятся названия ряда отраслевых подразделений. По оценке мэрии, проведенная оптимизация направлена на повышение управляемости, снижение бюджетной нагрузки и уточнение приоритетов деятельности с учетом текущих задач развития города.

Мария Удовик