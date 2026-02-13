На Кубани учредили совет по физической культуре и спорту

В Краснодарском крае учредили совет по физической культуре и спорту. Соответствующее постановление 12 февраля 2026 года подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Новый коллегиальный орган создали для координации и содействия развитию отрасли физической культуры и спорта на территории Кубани.

Совет наделен полномочиями по подготовке обязательных заключений с итоговым выводом о целесообразности предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций и субсидий, в том числе направляемых на объекты капитального строительства. Таким образом, структура будет участвовать в формировании приоритетов финансирования профильных проектов.

Председателем совета назначен глава региона. Первым заместителем председателя стал вице-губернатор Александр Агибалов. Функции заместителя председателя и секретаря возложены на президента краевой федерации легкой атлетики Людмилу Чернову.

В состав органа включены руководители профильных ведомств и департаментов, представители системы здравоохранения, архитектуры и имущественных отношений, а также спортивного сообщества. Среди участников — ректор Кубанского университета физической культуры Султан Ахметов, президент краевой федерации самбо и дзюдо Рудольф Бабоян, глава олимпийского совета Ирина Караваева и олимпийский чемпион Александр Москаленко. В работе совета также задействованы представители муниципалитетов.

Исполнительные органы государственной власти обязаны информировать совет о результатах рассмотрения его рекомендаций. Для реализации поставленных задач предусмотрено формирование рабочих групп, привлечение экспертов и специалистов, а также предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере спорта.

Мария Удовик