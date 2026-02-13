Администрация Екатеринбурга обновила список мест массового пребывания

Власти Екатеринбурга обновили перечень мест массового пребывания людей, в который включили 14 новых объектов. В список вошли здания администраций, торговые и бизнес-центры, концертные залы, парки и скверы — всего 52 объекта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди добавленных объектов — креативный кластер «Домна» и молодежный кластер «Салют». Также из перечня исключили пять устаревших площадок. Обновление проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 272, регулирующим требования к антитеррористической защищенности таких мест.

Перечень используется для разработки и обновления паспортов безопасности объектов. На его основе планируются мероприятия по оснащению объектов техническими средствами охраны.