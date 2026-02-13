Аэропорты Саратова и Пензы вернулись в штатный режим
Ограничения работы аэропортов Саратова и Пензы сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Прием и выпуск самолетов приостановили в Саратове в 23:55. В Пензе аналогичные меры приняли в 00:27 после сообщения об угрозе БПЛА.
Ограничения все еще действуют в Волгоградской области. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом беспилотнике. СМИ пишут, что в микрорайоне 7 Ветров Волгограда произошел пожар после крушения дрона.