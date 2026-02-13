В Саратовской области резко потеплело на 10 градусов

Потепление пришло в Саратовскую область. О погоде рассказали в Приволжском УГМС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Этой ночью в Саратовской области -14...-9°С, днем -4...-+1°С. Ветер южный — скорость 5–10 м/с, порывы до 14-ти. Переменная облачность, местами небольшой снег, туман с видимостью 500–1000 м, гололед и гололедица.

В Саратове ночью -9...-7°С, днем -2...0°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, туман, гололед и гололедица, изморозь. Ветер южный, 5–10 м/с.

Дарья Васенина