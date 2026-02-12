Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение в Минске

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что решающую роль в матче против минского «Динамо» сыграли неконтролируемые ситуации и что такие встречи дают возможность чему-то научиться. Свою оценку матчу, в котором «Локомотив» уступил со счетом 2:4, Хартли дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Тяжелая игра. Думаю, мы очень упорно боролись. Были ситуации, которые мы не могли контролировать. Они сыграли большую роль в итоговом счете, но такие ситуации случаются, и мы соберемся с силами. Наша победная серия подошла к концу, но мы снова встанем на ноги. Такие игры иногда служат хорошим уроком. Они дают возможность чему-то научиться, возможность собраться с силами, и именно этим мы и собираемся заниматься»,— сказал наставник.

Журналисты попросили главного тренера назвать причину большого количества удалений: за матч у «Локомотива» их было пять, а у соперника — одно. «Знаете, были ситуации, которые от нас не зависели»,— ответил Боб Хартли.

Минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива», длившуюся семь матчей и начавшуюся с победы над этим же соперником 21 января. Отвечая на вопрос представителей СМИ по поводу реванша, ведь команды вновь встретятся 21 февраля, Боб Хартли сообщил, что цель — побеждать в каждой игре вне зависимости от соперника.

Следующая игра «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится 14 февраля. Команда встретится на выезде с ХК «Сочи». «Железнодорожники» уже обеспечили себе место в плей-офф и занимают первое место на Западе с 77 очками. В то же время минское «Динамо» занимает вторую строчку в конференции, у команды 73 очка.