Минское «Динамо» прервало победную серию ярославского «Локомотива»

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Динамо» в Минске со счетом 2:4. Победная серия «железнодорожников» из семи матчей прервана.

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский забил на 11-й минуте, открыв счет в матче. Сравнять хозяевам удалось только в середине второго периода: отличился Вадим Мороз.

В начале третьего периода ярославцы впервые за матч получили возможность поиграть в большинстве и реализовали шанс: шайбу в ворота Демченко забросил Максим Шалунов. Нападающий «Динамо» Алекс Лимож, давший «Локомотиву» вырваться вперед, сравнял на 51-й минуте, а на 53-й минуте защитник хозяев Даррен Диц сделал счет 3:2. За две минуты до сирены нападающий «Динамо» Сэм Энас забил гол, установив окончательный счет в матче — 4:2.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ также будет выездным для «Локомотива». Команда сыграет с ХК «Сочи».