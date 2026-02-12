Главные новости за 12 февраля. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростова-на-Дону расторгают концессионное соглашение о модернизации и создании трамвайной инфраструктуры. Соглашение было заключено администрацией города, компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» и Ростовской областью.

Таганрогский городской суд продлил меры пресечения судебно-медицинским экспертам ГБУ РО «Бюро СМЭ», обвиняемым в вымогательстве взяток с родственников умерших (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект строительства дублера Змиевского проезда. Для строительства дороги изымут 11 участков площадью 21,5 га. Протяженность четырехполосного дублера составит 1,4 км. Движение по трассе будет осуществляться со скоростью 60 км. в час.

Федеральная служба судебных приставов в Ростовской области по итогам 2025 года взыскала более 21 млрд руб. долгов и перечислила в федеральный бюджет 3,5 млрд руб.

К концу 2025 года в Ростовской области насчитывался 151 производитель, включенный в реестр местных брендов, что на 49,5% больше, чем в конце 2024 года — 102 компании. На начало февраля 2026 года в реестре уже числилось 159 компаний.

В 2025 году жители Ростовской области потратили на дженерики более 33 млрд руб. Это на 16,8% больше показателей 2024 года. Продажи таких препаратов в упаковках также выросли на 2,9% до 99.3 млн штук, хотя в 2024 году аналитики фиксировали снижение на 8,5%. Если сравнивать с оригинальными препаратами, то на долю дженериков в регионе пришлось 87,4% в натуральном выражении и 73,2% – в денежном.