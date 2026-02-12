Главные новости за 12 февраля. Кавказ

Республики Северного Кавказа показали неоднородную динамику в сфере интеллектуальной собственности в 2024-2025 годах. Дагестан нарастил число заявок на товарные знаки с 909 до 1124, Карачаево-Черкесия более чем удвоила активность по изобретениям, а Северная Осетия подала на 19 заявок на изобретения больше.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) вынесла предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Решение огласил глава ВККС Николай Тимошин.

Правительство России направит ООО «Горные вершины» субсидии в 5 млрд рублей на 2026 год и 3,2 млрд руб. на 2027 год для развития горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Компания использует эти средства на строительство объектов горнолыжной инфраструктуры, покупку спецтехники и содержание трасс в рамках концессионного соглашения с государством.

Северо-Кавказстат зафиксировал резкий рост цен на ключевые продукты в Ставропольском крае за неделю с 3 по 9 февраля 2026 года. Огурцы свежие подорожали сильнее всего — до 340 руб. за кг., прибавив 5% к предыдущему уровню.

Арбитражный суд Ставропольского края признал СПК «Колхоз Правокумский» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Общая сумма требований кредиторов составляет 469 млн руб.

Морские порты Каспийского бассейна в январе 2026 года перевалили всего 5 тыс. т грузов, что на 26,7% меньше, чем годом ранее. Сухие грузы просели особенно сильно — до 3 тыс. т с падением на 38,4%, наливные остались на уровне 2 тыс. т без изменений.