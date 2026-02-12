Умер курский художник и основатель галереи «АЯ» Олег Радин

Основатель галереи «АЯ», художник-авангардист, краевед и активист Олег Радин скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что 9 января господину Радину исполнилось 70 лет и выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Я счастлив был узнать его. Совсем недавно поздравлял его с юбилеем. Он был полон планов и задумок, делился ими, — написал господин Хинштейн. — Одна из главных целей его жизни — увековечивание памяти Казимира Малевича. Многие десятилетия Радин был увлечен поиском архивных документов, связанных с великим художником и его жизнью в Курске».

Ульяна Ларионова