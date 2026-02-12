Главные новости за 12 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Тамбов

Из украинского плена в 2025 году удалось вернуть 77 военнослужащих из Воронежской области, сообщили в региональном правительстве. Всего с начала СВО на родину вернулись 105 бойцов. «Те, кого до настоящего времени вернуть не удалось, тоже не выпадают из поля зрения»,— отметил уполномоченный по правам человека Сергей Канищев. В прошлом году к нему поступило более 660 обращений от семей военных, касающихся возвращения из плена, реабилитации и социальных гарантий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды вечернего Воронежа. Здание ЮВЖД

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Виды вечернего Воронежа. Здание ЮВЖД

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Газпром межрегионгаз Воронеж» подал в арбитраж очередные три иска к Конструкторскому бюро химавтоматики — на этот раз почти на 90 млн руб. Долги за декабрьский газ, транспортировку и сопутствующие услуги КБХА, интегрированное в структуры «Роскосмоса», не спешит гасить: сумма претензий по шести заявлениям, включая поданные ранее, уже перевалила за 150 млн руб. В бюро обещают системную работу с кредиторами и антикризисные реформы, но тем временем в деле о банкротстве предприятия появляются все новые недовольные кредиторы.

Более 220 тыс. абонентов в Белгородской области остались без света после аварии на подстанции, вызванной атакой ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что восстановительные работы займут не менее четырех часов. Из-за отключения остановился 1681 лифт — 11 бригад вызволяли застрявших жителей. Днем без отопления оставались порядка 600 многоквартирных домов в Белгороде, к вечеру тепло дали почти везде, за исключением двух зданий.

Курский областной суд оставил под арестом Porsche Cayenne стоимостью 24,5 млн руб., принадлежащий блогеру-стоматологу Алексею Сошникову. Владелец пытался оспорить действия полиции, задержавшей машину 14 мая прошлого года — в тот же день, когда он написал в соцсетях, что не гордится Днем Победы. В ГИБДД объяснили интерес к иномарке тем, что она произведена за рубежом и может находиться в розыске.

Имущественный комплекс в Орле выставили на торги в шестой раз, снизив цену до 4,4 млн руб. Трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м с участком в Железнодорожном районе подешевело на 45% по сравнению с ноябрем — тогда желающих не нашлось и за 8 млн. На старте продаж в 2024 году объект оценивали в 9,6 млн руб., но покупатели по-прежнему не торопятся.

На строительство путепровода к агротехнопарку «Мичуринский» в Тамбовской области готовы выделить 2 млрд руб. из регионального бюджета. Полуторакилометровый мост через железнодорожные пути в Мичуринске должен быть готов к осени 2027 года. Подрядчику предстоит не только возвести сооружение, но и переложить газопровод с электричеством, наладить освещение и транспортную безопасность. Заявки на конкурс принимают до 2 марта.

Ульяна Ларионова