В Томске запустят производство реагента для микроэлектроники

В 2026 году Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ, Томск) планирует начать первые поставки трибромида бора высокой чистоты (6N5). Этот химический реагент используется в микроэлектронике. Проект, включающий разработку технологии и организацию полного цикла производства, по заказу Минпромторга России подготовил ИХТЦ совместно с Национальным исследовательским Томским государственным университетом.

«Мы ориентировались на потребности отечественных предприятий микроэлектроники. Их ключевым требованием было не просто импортозамещение, а получение материала гарантированного качества по конкурентной цене. Этот критерий стал для нас основным, и в ходе реализации проекта он был достигнут», — рассказал директор ИХТЦ Алексей Князев.

Производственная мощность линии составит 24 кг вещества в год. Продукт будет поставляться в таре по заказу потребителя: в кварцевых ампулах или емкостях-барботерах. Ранее основные поставки реагента осуществлялись из Китая, Германии и США. В настоящее время ИХТЦ формирует портфель заказов от промышленных потребителей.

11 февраля 2026 года Инжиниринговый химико-технологический центр сменил юридический адрес с Москвы на Томск. Тогда же в пресс-службе сообщили, что организация намерена стать частью большого томского химического кластера и запустить мало- и среднетоннажные химические производства.

Лолита Белова