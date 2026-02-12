На Урале гендиректора предприятия подозревают в коммерческом подкупе

В Белоярском районе (Свердловская область) 43-летнего генерального директора предприятия, поставляющего продукты питания, подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021–2023 годах гендиректор передал денежные средства сотруднику распределительного центра одной из крупных торговых сетей за совершение заведомо незаконных действий в пользу своей компании. Передача происходила через посредника, который в настоящее время вместе с непосредственным получателем средств привлекается к ответственности. Их уголовные дела уже рассматриваются в суде, добавили в СКР.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Суд наложил арест на ряд объектов недвижимости фигуранта, в том числе расположенных за пределами Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых, в ходе следственных мероприятий на предприятии фигуранта провели обыски для изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования. «Наряду с этим представители МВД, ФСБ и СКР проверили и соблюдение работниками предприятия миграционного и трудового законодательства. В ходе этой работы выявлен иностранный гражданин, незаконно находившийся на территории нашей страны. В отношении него осуществлена процедура выдворения за пределы РФ»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева