Аэропорт в Архызе планируют построить в 2029 году

Завершить строительство аэропорта в Архызе планируют в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ по итогам встречи главы ведомства Андрея Никитина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Открытие авиагавани существенно сократит время в пути до популярных горнолыжных курортов Архыз и Домбай, сделает сообщение удобнее для 600 тыс. жителей»,— отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», объем инвестиций в проект составит около 40 млрд руб. Он включает строительство аэродрома, взлетно-посадочной полосы, рулежки, перрона и терминала.

В 2026 году стартуют подготовительные работы: построят временные дороги, подведут электричество и воду, огородят площадку, возведут бытовки.

Концессию на строительство аэропорта заключили в июле 2024 года между КЧР и УК «Аэропорты», где частник берет на себя весь комплекс работ. Правительство РФ выделит КЧР 11,97 млрд руб. на 2026–2029 годы для софинансирования. Аэропорт спроектируют на 2 млн пассажиров в год, первые самолеты примут в начале 2029 года. Ранее оценка проекта составляла 34,3 млрд руб., по данным инвестиционного портала КЧР, с работами с 2024 по 2028 год.

Наталья Белоштейн