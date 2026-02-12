Объем страхования мобильных телефонов во втором полугодии 2025-го вырос на 75%. Таковы данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. При этом самым дорогим застрахованным телефоном в розничной сети оператора в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max. Помимо смартфонов, россияне оформляют страховые полисы на наушники, умные часы, портативные колонки. Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре — в этом месяце объем оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это, в том числе, с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года.

Все восемь вагонов первого отечественного высокоскоростного поезда будут собраны до конца года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе телемоста, посвященного сварке первых двух вагонов. Савельев отметил, что до конца 2028 года на маршруте высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург будет эксплуатироваться 28 электропоездов. «До 2030 года поэтапно увеличим их количество до 43»,— сказал вице-премьер.

Китайский автобренд Haval опередил отечественную марку Lada в выручке, сообщает «Автостат». По итогам 2025 года россияне потратили на покупку новых легковушек 4,38 млрд руб. Доля Haval составила 11% от общей финансовой емкости рынка. Lada расположилась на второй позиции с показателем 10,9%. В пятерку лидеров вошли так же китайские Geely, Chery и Changan.