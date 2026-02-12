В Ярославле запустили проект по допуску учеников в школы по банковским картам

В Ярославле в 11 образовательных учреждениях внедрили систему, которая подразумевает использование банковской карты вместо карты-ключа для входа в здание. Проект реализуется в рамках соглашения с банком. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Банковская карта используется у турникета как пропуск: считывается только серийный номер, без доступа к банковским данным. Средства на счете в полной безопасности. Оформление карты — добровольное решение родителей, при отказе доступ в школу обеспечивается в установленном порядке»,— пояснил господин Молчанов.

Новая система призвана обеспечить безопасность в учебном заведении. Мэр сообщил, что система внедряется в школе № 83. В сентябре 2025 года родители учеников рассказывали об аналогичной системе в школах № 77 и 59.

В мэрии уточнили, что по итогам визита в школу № 83 подтверждена работоспособность системы и принято решение о ее дальнейшем масштабировании в образовательных учреждениях города.