Жителя КБР приговорили к 20 годам за подготовку теракта на вокзале в Нальчике

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 20 годам колонии строго режима жителя КБР Виталия Гайворонского по обвинению в подготовке теракта на территории железнодорожного вокзала в Нальчике. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

Гайворонский признан виновным по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ « Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»

Установлено, что Гайворонский связался с сотрудником Службы безопасности Украины и добровольно согласился совершить теракт на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году. В качестве цели подсудимый выбрал железнодорожный вокзал Нальчика, о чем сообщил куратору.

«По указанию сотрудника СБУ Гайворонский изучил в сети интернет информацию по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также получил сведения о местонахождении тайника со взрывным устройством промышленного изготовления. После приобрел на территории КБР компоненты СВУ, которые переместил в арендованный гараж в г. Нальчике»,— сообщили в суде.

13 декабря 2023 года фигурант изготовил взрывчатку и сообщил об этом в СБУ. Воспользоваться ей он не успел, так как был задержан силовиками.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн