На Урале онкобольных будут сопровождать медицинские помощники

В Свердловской области внедрят систему медицинских помощников для сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщили в региональном минздраве. Инициативу предложила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Проект предполагает, что помощники будут сопровождать онкопациентов на всех этапах: от подозрения на диагноз до дигностики и лечения. «Это не медики, это скорее люди из числа пациентов онкологического профиля, которые сейчас не работают и могли бы часть своего свободного времени потратить в том числе на помощь другим пациентам»,— сказала министр.

По ее словам, медицинские помощники будут иметь доступ к информационной системе. Они смогут отслеживать запись пациентов к специалистам, проведение КТ, УЗИ, лабораторных исследований и контролировать, чтобы обследования назначались своевременно.

«Врач-терапевт заподозрил онкологическое заболевание, а дальше пациент проходит некий путь до постановки диагноза в своей территориальной больнице. Нам крайне важно, чтобы этот путь был очень коротким. Поэтому медицинские помощники будут брать этих пациентов на сопровождение»,— рассказала Татьяна Савинова. Проект планируется реализовать в свердловском онкодиспансере в ближайшее время.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что рак кожи стал вторым по распространенности среди онкологических заболеваний, впервые выявленных у взрослых свердловчан.

Полина Бабинцева