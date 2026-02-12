Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сроки и место нового раунда российско-украинских переговоров все еще обсуждаются. Однако, по его мнению, провести новую встречу в Объединенных Арабских Эмиратах было бы логично. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что консультации пройдут 17-18 февраля в Майами. Однако Москва пока не дала на это свое согласие. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что сторонам удастся добиться хоть какого-то прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Западные СМИ продолжают развивать тему давления США на Украину с целью завершить противостояние к лету. Причем речь идет не только о мирном соглашении, но и о выборах президента страны. В подтверждение этого тезиса издания даже называют конкретные даты. 24 февраля, в годовщину начала известных событий, Владимир Зеленский объявит о проведении и выборов, и референдума по мирному соглашению. Голосование должно пройти в один день — 15 мая.

И еще одна новость, что тянула на сенсацию: якобы обсуждается вопрос поездки украинской делегации в Москву для личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. В российскую столицу они должны были прибыть из Польши на личном самолете Стива Уиткоффа. Он считается основным автором идеи. Позже Владимир Зеленский все это опроверг. Хотя до этого признал, что администрация Дональда Трампа готовится к выборам в Конгресс, и действительно есть план к началу июня выйти на сделку, чтобы было что представить избирателю в графе достижения.

Тем не менее на сегодня никакой сделки нет. И предпосылок, что она будет заключена в ближайшее время, скажем так, немного. Можно, конечно, пытаться выдать желаемое за действительное. Однако есть некоторые основания полагать, что электорат это не оценит. Зеленский, со своей стороны, готов к выборам лишь после прекращения огня. Таким образом кардинально ничего не меняется.

Единственное, что можно сказать конкретно, это то, что новый раунд переговоров с высокой долей вероятности состоится и, скорее всего, вновь в Абу-Даби. При этом нет ясности в главном: что именно стороны собираются обсуждать.

Кремль фактически обвиняет Дональда Трампа в непоследовательности. В Анкоридже обещали одно, а на деле выходит другое. Что именно обещали, широкой публике неизвестно. Можно лишь догадываться, что речь идет о выводе украинских войск из Славянска и Краматорска. Считается, что Трамп не против, однако он — президент США, а не Украины. В этой связи есть угроза, что очередная встреча в Абу-Даби если и состоится, то вполне может стать последней. При этом Зеленский демонстрирует Белому дому, что максимально готов к уступкам. Хотите выборы — пожалуйста. Сделка — хоть в июне, хоть прямо сейчас. Но есть красные линии, зайти за них не можем.

Впрочем, дыма без огня не бывает. Вполне возможно, что западные СМИ располагают некой конфиденциальной информацией. Может быть, стороны хотят всех приятно удивить — создать сенсацию. Но пусть хотя бы для начала состоится очередной переговорный раунд.

Дмитрий Дризе