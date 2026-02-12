В Дагестане в 2025 году просрочка по ипотеке выросла в 2,7 раза

Объем просроченной ипотечной задолженности на первичном рынке недвижимости в Дагестане достиг 428 млн руб. к четвертому кварталу 2025 года. Этот показатель превысил уровень конца 2024 года (151 млн руб.) в 2,7 раза, или на 167%. Доля таких долгов выросла с 0,5% до 1,4% от общего портфеля, сообщает агентство «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики фиксируют схожий тренд по всему Северному Кавказу. В Северной Осетии просрочка взлетела в шесть раз — с 26 млн до 158 млн руб., доля подскочила с 0,1% до 1%. Ставропольский край увидел рост в 2,2 раза (с 157 млн до 331 млн руб.), доля увеличилась с 0,2% до 0,5%. В Кабардино-Балкарии неплатежи удвоились (с 18 млн до 45 млн руб.), доля поднялась с 0,2% до 0,4%. Карачаево-Черкесия отметила прибавку на 85% — с 33 млн до 64 млн руб., доля выросла с 0,5% до 1%.

По России в целом объем просрочки на первичке составил 18,2 млрд руб. к концу 2025 года — на 111% больше, чем 8,8 млрд руб. годом ранее. Средняя доля достигла 0,4% против 0,19%, максимум с 2019 года. В 49 регионах доля удвоилась и более, в 39 — превысила среднероссийский рост. Шесть субъектов перешагнули отметку в 1%: Тыва (1,73%), Краснодарский край (1,69%), Дагестан (1,47%), Ингушетия (1,29%), Карачаево-Черкесия (1,09%), Северная Осетия (1,05%). Тюменская область прибавила 219% по объему (доля с 0,16% до 0,51%), Башкортостан — 193% (0,15–0,44%).

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин объясняет подъем охлаждением ипотечного рынка. Банки сократили выдачи кредитов, общий портфель сжался, просрочка «размывалась» раньше новыми займами, а теперь всплыла на поверхность.

Ранее «Долговой консультант» сообщал: в Дагестане неплатежи по строящемуся жилью подскочили на 159% с января по ноябрь 2025 года — с 164 млн до 426 млн руб., прирост 262 млн руб., седьмое место в РФ. Сбер ввел послабления для должников в СКФО, где просрочка за полгода 2025-го выросла до 6,7% в отдельных республиках. Тренд продолжается на фоне общероссийского спада ипотеки на 9% по объему портфеля.

Станислав Маслаков