Губернатор заявил об устранении нарушений в Ярославском ТЮЗе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославском театре юного зрителя (ТЮЗ) устранили выявленные надзорными органами недочеты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сегодня испытательная лаборатория МЧС успешно провела проверку систем пожарной безопасности в зрительном зале Ярославского ТЮЗа. По итогу сняты последние два замечания. Это значит, что все недочеты, обозначенные надзорными органами, устранены»,— написал губернатор.

Ремонт ТЮЗа вели с июня 2022 года, открытие было намечено на декабрь 2025 года. По словам Михаила Евраева, пока шли ремонтные работы, менялись требования пожарной безопасности, что в итоге потребовало «дополнительной кропотливой работы» для приведения объекта в соответствие со всеми критериями.

Губернатор подтвердил, что 15 февраля ТЮЗ возобновит свою работу премьерным спектаклем «По щучьему велению».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 февраля в Кировский районный суд Ярославля поступили материалы в отношении театра по статье о повторном нарушении требований пожарной безопасности. Орган, обратившийся в суд, в карточке дела не указан.

Алла Чижова