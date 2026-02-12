Систему «умного вокзала» внедрили в Верхотурье

Свердловская железная дорога (СвЖД) внедрила систему «умный вокзал» в пассажирском здании на станции Верхотурье в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД. Установка была завершена в декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Система обеспечивает круглосуточный мониторинг и дистанционное управление ключевыми процессами вокзала: контроль входов, температурного режима, освещения, видеонаблюдение, противопожарная защита, а также информирование пассажиров о движении поездов. Все функции интегрированы в единую платформу, система может оперативно реагировать на любые изменения. Диспетчер может удаленно управлять табло расписания, транслировать объявления и подключаться к пассажирам по аудиосвязи. Технология повышает эффективность работы объекта и снижает затраты на эксплуатацию.

Внедрение автоматизированной системы удаленного управления малыми вокзалами на СвЖД началось в 2020 году. В 2024 году она была установлена на 13 вокзалах и пассажирских зданиях в Свердловской области и Пермском крае. Всего на магистрали система функционирует на 60 объектах.

Ирина Пичурина