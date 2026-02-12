Дмитрий Артюхов: в этом году ожидаем рекордные для Салехарда объемы ввода жилья

В течение 2026 года в Салехарде планируется ввести 17 домов на 1357 квартир, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Всего в городе возводится 82 дома — новые ЖК появятся в микрорайонах Береговой и Восточный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Титовский и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Алексей Титовский и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Мэр Салехарда Алексей Титовский в ходе рабочей встречи рассказал губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, что в 2025 году темпы расселения из ветхого и аварийного жилфонда значительно выросли. В новые дома переехали 813 семей, что в пять раз больше, чем в 2023 году, и в два раза больше, чем в 2024.

Высоких темпов расселения удалось достигнуть за счет ввода домов в микрорайоне Обдорском. Планируется заключить четыре новых договора по программе комплексного развития территорий (КРТ): новые многоквартирные дома собираются построить на месте деревянного жилья на улицах Ямальская, Мира, Губкина и Броднева. «Старейший город Ямала активно преображается. В прошлом году он отметил свой юбилей — 430 лет со дня основания. Сейчас город переживает второе рождение: растут новые микрорайоны, строятся школы и сады. В этом году ожидаем высокие, рекордные в истории для Салехарда объемы и темпы ввода жилья»,— сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский также обсудили ход строительства объектов социальной сферы, благоустройство, ремонт дорог, развитие бизнеса и поддержку участников специальной военной операции (СВО).

К июлю прошлого года в Обдорский по программе переселения из аварийного жилья в новые квартиры переехали 208 семей. В процессе строительства и проектирования находились 29 домов. Всего в Обдорском будут жить порядка 5 тыс. семей.

Ирина Пичурина