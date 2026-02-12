В Ессентуках расследуется дело о мошенничестве при установке туалетов в парке

Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении субподрядчика по благоустройству Лечебного парка и парка Победы. Директора строительной фирмы подозревают в удешевлении материалов для общественных туалетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно условиям муниципального контракта, фигурант должен был установить туалетные модули определенного качества, но для получения незаконной прибыли он использовал более дешевые материалы, а также намеренно внес ложные сведения об объемах и видах выполненных работ.

Таким образом фигурант похитил около 7 млн руб.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн