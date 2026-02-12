В Кабардино-Балкарии безымянную гору назвали ЦСКА

Гора Главного Кавказского хребта высотой 3,7 тыс. м в Кабардино-Балкарии будет носить название ЦСКА. Распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Присвоить наименование «ЦСКА» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43°18,7 с. ш. 42°31,0 в. д. и абсолютной высотой 3721 м, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики»,— отмечается в документе.

Данное решение принято в соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов».Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Наталья Белоштейн