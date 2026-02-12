Ночные учения со стрельбами состоятся в акватории Новороссийска

В порту Новороссийска пройдут учения с применением стрельб в ночь с 13 на 14 февраля. О новом графике проведения тренировок уведомили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Учения военно-морской базы состоятся с 23:00 13 февраля до 01:00 14 февраля. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы будут осуществляться из артиллерийских установок с молов военной гавани.

Во время проведения учений в акватории порта Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств, а также спортивных парусных судов, надувных плавсредств и саб-досок. Ограничения распространяются на водолазные спуски и подводные работы.

Традиционно учения со стрельбами проводятся в Новороссийске несколько раз в неделю в дневные и вечерние часы. Чаще всего это периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

София Моисеенко