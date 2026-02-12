«Малый бизнес был ориентирован на точечные инвестиции»

Несмотря на непростую ситуацию в экономике в Нижегородской области продолжает расти количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным Единого реестра субъектов МСП на начало января 2026 года, за год показатель увеличился на 4% до 135 тыс. О чем говорит эта динамика и каким был год для нижегородских предпринимателей, «Ъ-Приволжье» рассказала председатель регионального отделения «Опоры России» Ирина Садовникова.

— Рост числа субъектов МСП в Нижегородской области свидетельствует о сохранении предпринимательской активности и адаптации бизнеса к текущим экономическим условиям. Более того, этот показатель соотносится с федеральным срезом. Общее количество субъектов МСП в стране по состоянию на 10 января 2026 года увеличилось на 3,7%.

Исходя из федеральных данных, наибольшая активность наблюдается в сферах административной деятельности (различные услуги, от типографских до туристских) — плюс 23,1% новых субъектов МСП за год. В сфере гостиничных услуг и общепита — плюс 21,7%. В оказании отдельных видов услуг (стирка и химчистка изделий из ткани и меха, услуги парикмахерских и салонов красоты, ритуальные и банные услуги) — плюс 21,3%. Положительная динамика говорит о стабильности сектора МСП: на фоне сохраняющихся внешних ограничений и высокой стоимости ресурсов предприниматели продолжают открывать компании.

В течение 2025 года в Нижегородской области деловая активность МСП носила неравномерный характер, в том числе та, которая зависела от туристического потока. Проведение на территории Нижегородской области масштабных общероссийских и международных мероприятий поддерживает стабильно высокий уровень делового и культурного туризма в регионе. Этот поток способствует активному развитию товарных и сервисных рынков, включая общественное питание, розничную торговлю, сувенирную продукцию, организацию мероприятий и смежные сферы.

Малый бизнес в прошлом году был ориентирован в первую очередь на точечные инвестиции: обновление оборудования, цифровизацию, автоматизацию процессов, повышение энергоэффективности. Доступность кредитов для МСП оставалась ограниченной из-за высокой стоимости заемных средств. В первой половине 2025 года на фоне высоких процентных ставок наблюдалось снижение спроса на заемные средства, что привело к снижению объема кредитования в этом периоде. Наибольшей популярностью пользовались льготные программы и кредиты с господдержкой.

В целом по итогам прошлого года можно сделать вывод, что сектор МСП Нижегородской области продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к сложным условиям. Финансовая и инвестиционная активность носила взвешенный, прагматичный характер, с фокусом на сохранение бизнеса.