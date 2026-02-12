На Дону объем добычи угля снизился на 11%

В январе-декабре 2025 года объем добычи угля в Ростовской области снизился на 11,2%, а полезных ископаемых — на 10,1%. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году объем отгруженных товаров в секторе «Добыча полезных ископаемых» достиг 42,4 млрд руб. Среди них на уголь пришлось 18,3 млрд руб.

Согласно данным регионального правительства, Ростовская область является ключевым угледобывающим регионом в европейской части России, обладающим запасами угля в 6,5 млрд т. На территории области функционируют шахты «Садкинская», «Обуховская», «Объединенная шахта Дальняя» и «Шерловская-Наклонная».

Наталья Белоштейн