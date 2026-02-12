В Ижевске заключили под стражу обвиняемых в похищении 1,3 млн рублей у бойца СВО

Октябрьский райсуд Ижевска на два месяца заключил под стражу двух мужчин 36 и 37 лет, обвиняемых в похищении у участника СВО 1,38 млн руб. (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые с августа 2024 года по январь 2025-го похитили 1,3 млн руб., принадлежащих участнику СВО. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемых под стражу по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Следствие считает, что мужчины могут продолжить преступную деятельность, скрываться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству уголовного дела через давление на потерпевшего и свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил фигурантов под стражу.

Напомним, ранее в Удмуртии сотрудниками полиции совместно со спецназом Росгвардии были задержаны местные жители по подозрению в мошенничестве в отношении участника СВО.

